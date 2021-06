Motorsport : Porsche Carrera Cup: Hildener Julian Hanses fährt auf dem Red Bull Ring

Hilden Der Hildener Rennfahrer will im deutschen Markenpokal auf der Strecke in Spielberg wieder den Sprung unter die besten fünf Rennfahrer schaffen.

Im Kampf um den Porsche Carrera Cup Deutschland stehen an diesem Wochenende die beiden nächsten Rennen an. Auch Julian Hanses ist wieder mit von der Partie. Nach zuletzt erfolgreichen Tests geht der Hildener die Läufe auf dem Red Bull Ring in Österreich optimistisch an, zumal bis zu 3000 Zuschauer erwartet werden – in Corona-Zeiten eine tolle Kulisse..