SpVg. Hilden 05/06 hat personelle Probleme Pokal: Süder sind beim TSV Eller 04 Außenseiter

An den Kreispokalwettbewerb der vergangenen Saison haben sie im Lager der SpVg. Hilden 05/06 nur gute Erinnerungen: Durch den 2:1-Sieg in der Nachspielzeit im „kleinen Finale“ gegen den gerade in die Oberliga aufgestiegenen FC Büderich gelang der Einzug in die Auftaktrunde des Niederrheinpokals. Ein toller Erfolg für das Team von Trainer Andi Kober. Dass dann am 30. August nach der 0:4-Heimniederlage gegen Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg gleich Endstation war, störte nicht wirklich. Auf diesem Niveau einmal dabei gewesen zu sein, stand für die Süder im Vordergrund und war eine spannende sportliche Erfahrung.