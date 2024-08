SSV Erkrath gewinnt im Kreispokal kampflos SC Unterbach erhöht Druck nach der Pause

Mit Rot-Weiß Lintorf stellte sich eine weiterer Kreisliga A-Aufsteiger beim SC Unterbach vor. Angesichts der hohen Temperaturen ließen es beide Teams lange Zeit gemächlich angehen. Erst nach der Pause wurde es ein wenig munterer. Anton Böhme setzte Quang-Nghi Nguyen in Szene (49.), der sein Team mit einem sehenswerten Direktschuss in die kurze Ecke prompt in Führung brachte.