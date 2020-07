Fußball : Pokal-Halbfinale ist am 18. August geplant

Marc Bach ist jetzt Trainer des TVD Velbert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Duisburg/Kreis Mettmann Mit der neuen Corona-Schutzverordnung in NRW, die am 15. Juli 2020 in Kraft tritt, vergrößern sich die Möglichkeiten für Fußballvereine, unter Beachtung der Corona-Regeln zumindest wieder Freundschaftsspiele durchzuführen.

Wann die Meisterschaft im Seniorenbereich offiziell startet, steht noch nicht fest – angedacht ist das erste Septemberwochenende. Fest terminiert sind aktuell hingegen die Halbfinalbegegnungen im Niederrheinpokal. Die Partien 1. FC Kleve gegen 1. FC Bocholt (beide Oberliga) sowie TVD Velbert (Oberliga) gegen Rot-Weiss Essen (Rgionalliga) sind für Dienstag, 18. August 2020 angesetzt. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung wären dann bis zu 300 Zuschauer zugelassen.

(bs-)