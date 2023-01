Kreis Mettmann Platzsperren: Der Frost hat die Fußballer im Griff

So fiel die Kreisliga A-Partie der SpVg. Hilden 05/06 am Sonntag gegen den KSC Tesla ebenso aus wie der Test des 1. FC Wülfrath gegen den FC Blau-Gelb Überruhr am Erbacher Berg. Auch das Freundschaftsspiel des Oberligisten VfB 03 beim Regionalligisten SV Lippstadt wurde abgesagt. Die Generalprobe der Hildener sollte am Mittwoch beim SC Reusath steigen – Anpfiff ungewiss.