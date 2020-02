Fußball : Pfeilschneller Linksaußen feiert 75. Geburtstag

Bereits am 23. Dezember vollendete Werner Skotarczak das 75. Lebensjahr, jetzt feierte der frühere Top-Fußballer des SC Rhenania Hochdahl seinen runden Geburtstag im Vereinsheim an der Grünstraße im Kreise vieler alter Weggefährten.

In der Saison 1973/1974 setzte seine Mannschaft Maßstäbe, hatte zum Abschluss 50:10 Punkte auf dem Konto und damit sieben Zähler mehr als die Verfolger SC Reisholz und BV Hassels, die jeweils auf 43:17 Punkte kamen. Und auch das Torverhältnis war eine Klasse für sich: 92 Treffer erzielten die Hochdahler – die meisten in der Liga. Zugleich kassierten sie 29 Gegentore – die wenigsten in der Liga. Die eindrucksvolle Bilanz: 23 Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen. Zweimal patzten die Rhenanen auf eigenem Platz, aber nur einmal in der Fremde – und das ausgerechnet mit 1:2 beim Lokalrivalen SC Unterbach. Drei Tage zuvor stand der Aufstieg der Hochdahler nach dem 4:0-Heimsieg gegen den VfB 03 Hilden II endgültig fest und der SCU nutzte die Gunst der Stunde, dem Nachbarn in einer vorgezogenen Partie an einem Mittwochabend einen kleinen Wermutstropfen in den Jubelwein zu mischen. Diese Spielzeit bleibt Werner Skotarczak, der noch heute gerne zu Fußballbegegnungen auf die Anlage an der Grünstraße kommt, immer in Erinnerung.