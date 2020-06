Nachruf : SCU-Handballer trauern um Steffens

Unterbach Peter Steffens ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Er prägte die Handballabteilung des SC Unterbach, die nun mit seiner Familie trauert. Sein Sohn Frank ist beim SCU in seine Fußstapfen getreten.

„Pitter“ trat 1954 in den SCU ein. Er begann als Stürmer auf dem Großfeld, war dann in der Halle ein Abwehrspieler, an dem man sich als Gegenspieler schon mal wehtun konnte. Mitte der 1960er-Jahre war er mit Helmut Peters maßgeblich am Aufbau der Jugend beteiligt, die letztendlich den SCU zu einem der besten Düsseldorfer Seniorenteams machen sollte. Heute sitzen diese ehemaligen Jugendspieler als Senioren auf der Tribüne. Später saß er am Kampfgericht, war Abteilungsleiter und die letzten elf Jahre seiner Funktionärsarbeit noch bis 1995 als Kassierer aktiv. Nur Schiedsrichter sein wollte er nie.