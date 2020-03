Tischtennis : Peter Hübner: Ein Sportsmann, der das Fair-Play lebte

2005: Peter Hübner im Trikot des Mettmanner TV an der Platte. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

METTMANN Tischtennis-Ass Peter Hübner, der den Mettmanner TV zur Blüte führte, verstarb Ende Februar im Alter von 81 Jahren.

Die Mettmanner Tischtennissportler, aber auch der Sport in der Kreisstadt insgesamt, trauern um Peter Hübner. Er ist im Alter von 81 Jahren am 28. Februar verstorben. Peter Hübner, der viele Jahre der Tischtennis-Abteilung des Mettmanner TV (heute Mettmann-Sport) angehörte, war ein untadeliger Sportsmann, für den das oft strapazierte Wort Fair-Play keine Worthülse war, sondern das er vorbildlich lebte. Er beschränkte sich nicht nur auf „seine Sportart“ Tischtennis, sondern war auch beim damaligen MTC 80 (heute Mettmanner THC) ein guter Tennisspieler, der dort einige Erfolge aufzuweisen hatte.

Seine Leidenschaft war zudem das Radfahren. Sofern es die Zeit des Diplom-Ingenieurs zuließ, schwang er sich auf das Fahrrad und unternahm intensive Touren. Dabei ließ er es am Sonntagnachmittag etwas ruhiger angehen. Da steuerte der Mettmanner gern die hiesigen Sportplätze an und verfolgte die Fußballspiele der Amateurligen. Gern gesehener Gast war er in Wülfrath, wo er als letzte Steigung den Erbacher Berg nahm und sich die Spiele des 1. FC Wülfrath im Lhoist-Sportpark ansah. „Ich interessiere mich für viele Sportarten. Auch die Spiele der Mettmanner Oberliga-Handballer im Herrenhaus verfolge ich gern von der Tribüne aus“, sagte der sympathische Sportler vor einigen Jahren zum Autor dieser Zeilen.