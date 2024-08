Rückkehr zum Heimatverein Pascal Weber stürmt wieder für den VfB 03 Hilden

Der Sport schreibt manchmal wundersame Geschichten, wie das Beispiel von Pascal Weber zeigt. In den letzten viereinhalb Jahren lebte der Fußballer seinen ganz persönlichen Traum. Im Frühjahr 2020 hängte er seinen lukrativen Job im Automobilverkauf an den Nagel, um ein Studium an der Sporthochschule Köln zu beginnen.