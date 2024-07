Die Vorfreude wächst Olympia: Leonie Menzel startet schon am Samstag

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris verpasst Leonie Menzel, denn die gebürtige Mettmannerin steigt bereits an diesem Samstag in ihren Wettkampf ein. Für die Ruderin vom RC Germania Düsseldorf steht um 13 Uhr steht der Vorlauf im Doppelvierer für das deutsche Team auf dem Programm. In der Besetzung Maren Völz (RC Potsdam), Tabea Schendekehl (RC Hansa Dortmund), Leonie Menzel und Pia Greien (Osnabrücker RV) bekommt es das deutsche Team mit den USA, Schweiz und Großbritannien zu tun.