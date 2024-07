Der Traum von der Medaille lebt Mettmannerin Leonie Menzel rudert im Doppel-Vierer ins Finale

In Mettmann steigt das Olympia-Fieber. Dafür sorgt in diesen Tagen Leonie Menzel, die hier geboren und aufgewachsen ist. Die Ruderin, die beim RC Germania Düsseldorf ihrer Leidenschaft nachgeht, schaffte es, im Doppelvierer der Frauen gemeinsam mit Maren Völz, Tabea Schedekehl und Pia Greiten mit einer starken Leistung ins Finale einzuziehen. Allerdings mussten die deutschen Sportlerinnen einen Kraftakt leisten. Die Britinnen führten das Rennen an und sicherten sich unangefochten den ersten Platz. Wesentlich umkämpfter war Rang zwei, den lange Zeit das Schweizer Boot verteidigte. Doch das deutsche Quartett hielt Tuchfühlung und zog dann auf der Zielgeraden an der 1700-Meter-Marke an den Schwizerinnen vorbei, die nicht mehr zu kontern vermochten.