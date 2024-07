Olympia-Start im Canadier-Einer KC Hilden fiebert mit Lena Teunissen

Bei Welt- und Europameisterschaften war die Kanutin schon oft im Slalom-Parcours unterwegs, jezt feiert sie also ihre Olympia-Premiere. Und die Konkurrenz im Canadier-Einer ist groß, denn 21 Athletinnen streiten um den Einzug ins Halbfinale. Das erreichen die besten 18 der beiden Vorläufe. Das erste Rennen beginnt am Dienstag um 15 Uhr, das zweite folgt um 17 Uhr. Das Halbfinale ist am Mittwoch um 15.30 Uhr terminiert, der Kampf um die Medaillen beginnt knapp zwei Stunden später um 17.25 Uhr.