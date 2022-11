Laufsport Laufen gegen Depression

Dieses Angebot will Neumann nun auch in Haan etablieren. Donnerstags beispielsweise in der Winterzeit gegen 16 Uhr und im Sommer ab 18.30 Uhr könnte er sich gut vorstellen, mit anderen durch das Wäldchen an der Diekermühle zu laufen. „Man könnte sich am Gymnasium treffen und von dort loslaufen“, sagt er. Neumann würde sich freuen, wenn sich Interessierte auch in Haan finden würden. Starten soll die Laufgruppe allerdings erst im Frühjahr. Jetzt gönnt sich Neumann nach erneuten Rückschlägen erst einmal eine Auszeit im Ausland. Aber dann will er wieder durchstarten.