Handball-Oberliga “Ohne vier“ muss TBW die Nuss Kaldenkirchen knacken

TB Wülfrath – TSV Kaldenkirchen. Die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigte Oberliga-Aufsteiger TBW am vergangenen Sonntag mit dem 27:26-Sieg bei der DJK Adler Königshof. Für Leszek Hoft eine Bestätigung seiner Arbeit. „Ich bin noch nie mit einer Mannschaft abgestiegen“, erklärte der Wülfrather Chefcoach bereits vor einigen Monaten. Nun ist es also Realität, dass sein Team auch in der nächsten Spielzeit wieder in der fünften Liga an den Start geht. Erneut mit Hoft, der betont: „Ich möchte auf jeden Fall weitermachen. In der neuen Saison haben wir eine Mannschaft, die auch in der Breite gut aufgestellt ist.“