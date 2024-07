Erster Heimauftritt in der Vorbereitung Oberligist VfB 03 Hilden testet Sprockhövel

In den ersten beiden Wochen der Vorbereitung auf die neue Saison standen für die Spieler des Fußball-Oberligisten VfB 03 ab dem 1. Juli eher unbeliebte Schwerpunkte auf dem Programm. Dazu zählte die intensive Leistungsdiagnostik unter Aufsicht des Diplomsportwissenschaftlers Björn Opgennoorth, die unter anderem die Basis für die Belastungssteuerung in den Übungseinheiten, aber auch im weiteren Saisonverlauf bildet. In den letzten Tagen versammelte sich die Mannschaft dann an drei Abenden auf der Anlage an der Hoffeldstraße für die ersten Trainingsstunden im großen Kreis.