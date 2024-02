Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden will Ratingen 04/19 erneut ärgern

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden. Die Fußballer des VfB 03 erwartet an diesem Sonntag (15 Uhr, Stadionring) eine reizvollen Aufgabe. Wieder einmal steht das attraktive Lokalduell auf dem Spielplan. Zuletzt behielten die Hildener in schöner Regelmäßigkeit im Derby sechs Mal in Folge die Oberhand. Allerdings war der Sieg im Hinspiel dieser Saison hart erkämpft. Rund 350 Zuschauer sahen eine Begegnung, die von Nickeligkeiten geprägt war – auch ein Zeichen des Ehrgeizes, mit dem die Kontrahenten zu Werke gingen. Die Ratinger drängten mit Vehemenz auf ein Ende ihrer Negativserie. „Heute schaffen wir das!“, trieb 04/19-Coach Martin Hasenpflug sein Team lautstark an.