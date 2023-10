Die Hildener peilen im Heimspiel einen Sieg an Oberligist VfB 03 sieht 1. FC Kleve auf Augenhöhe

VfB 03 Hilden – 1. FC Kleve. Erstmals seit einigen Wochen steigt das Heimspiel wieder zur inzwischen ungewohnten Zeit am Sonntagnachmittag. Anpfiff der Oberliga-Begegnung ist um 15.30 Uhr auf der Anlage an der Hoffeldstraße und die Fußball-Fans können sich auf eine spannende Partie freuen – trotz der personellen Probleme, die das Team des VfB 03 in den vergangenen Wochen begleiten. So wird Len Heinson wohl erneut ausfallen. Dem etablierten Linksverteidiger macht nach wie vor ein „kleiner“ Muskelfaserriss zu schaffen. Der ist zwar fast verheilt, bereitet aber weiterhin Probleme. Zuletzt sprang für Heinson auf der linken Seite der Abwehrkette Fabio Bachmann als Ersatz ein, doch der Nachwuchsmann steht in den nächsten vier Wochen nicht zur Verfügung, da er beruflich auf Madagaskar zu tun hat.