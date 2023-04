Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden schlägt die Sportfreunde Baumberg

Im Nachbarschaftsduell gehen die Gäste in der Fußball-Oberliga früh in Führung, die Gastgeber gleichen aus. In der zweiten Halbzeit führt ein Torwartfehler zur Niederlage der Baumberger, deren aktueller Negativlauf somit anhält.

03.04.2023, 05:15 Uhr

Fabian zur Linden (links) hat den Baumberger Louis Klotz im Griff. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

SF Baumberg – VfB 03 Hilden 1:2 (1:1). Die Negativserie hält an. Nach den beiden Niederlagen beim TSV Meerbusch (1:2) und gegen den VfB Homberg (0:1) zogen die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) auch im Duell mit dem VfB 03 den Kürzeren. „Ich bin mit meinen Jungs sehr zufrieden, die wieder eine gute Leistung gebracht haben. Der Spielverlauf hätte ein 1:1 hergegeben, aber leider hatten wir nicht das Momentum auf unserer Seite“, sagte SFB-Trainer Salah El Halimi.