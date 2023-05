Fußball-Oberliga VfB 03 schaut zu und rutscht auf den dritten Platz ab

In der Zuschauerrolle musste der VfB 03 nun aber seine Position direkt hinter Spitzenreiter SSVg Velbert an den Lokalrivalen Ratingen 04/19 abgeben. Die Mannschaft von Martin Hasenpflug setzte sich beim SC St. Tönis mit 2:1 durch und hat jetzt einen Punkt Vorsprung auf das Schneider-Team, das nun Dritter ist. Doch noch zwei Partien sind auf der Zielgeraden zu absolvieren. Die Hildener treten am Pfingstmontag bei der als Absteiger feststehenden TuRU Düsseldorf an, während 04/19 den KFC Uerdingen empfängt. Am letzten Spieltag erwartet der VfB 03 den Tabellenelften 1. FC Kleve. Derweil müssen sich die Ratinger beim Meister SSVg Velbert behaupten. In Lauerstellung ist übrigens der TVD Velbert, der noch in Schonnebeck antritt und zum Abschluss gegen Schlusslicht FSV Duisburg spielt.