Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden kämpft um den Vizemeistertitel

VfB 03 Hilden – TSV Meerbusch. Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenneunten läuten die Fußballer des VfB 03 den Endspurt in der Oberliga ein. Spitzenreiter SSVg Velbert ist mit 13 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger bereits weit enteilt, doch für ihre fünf letzten Partien in dieser Spielzeit haben sich die Hildener ein ganz eigenes Ziel gesetzt. „Wenn wir jetzt schon auf dem zweiten Platz stehen, wollen wir auch am Ende der Saison erneut den Vizetitel holen“, verkündet Tim Schneider und nennt die Marschroute für Sonntag: „Wenn wir mit der Aggressivität, dem Willen und der Motivation wie zuletzt gegen Velbert auflaufen, sollten wir wenig Probleme haben, zumal wir auf unserer Anlage spielen.“ Bei allem Selbstbewusstsein warnt der Chefcoach aber auch vor den Qualitäten des Kontrahenten: „Wenn die Meerbuscher Fußball spielen dürfen, können sie an einem guten Tag jeder Mannschaft gefährlich werden.“