Fußball : VfB 03 Hilden genießt Aussicht vom zweiten Tabellenplatz

Pasal Weber trifft nach drei Minuten zur 1:0-Führung. Foto: Heiko van der Velden

Die Hildener Oberliga-Fußballer belohnen sich damit für eine starke englische Woche. Am Freitag kommt der SC West an die Hoffeldstraße.

Von Birgit Sicker

SC Union Nettetal – VfB 03 Hilden 0:4 (0:2). Nach dem Erfolg in Nettetal am Samstagabend schweben die Fußballer des VfB 03 auf Wolke sieben. Drei Siege in drei Partien – diese englische Woche bereitete den Hildenern viel Spaß, zumal sie auf den zweiten Tabellenplatz kletterten. Eine Momentaufnahme, das weiß auch Tim Schneider, gleichwohl bekannte der Chefcoach des Oberliga-Teams: „Wir freuen uns, dass es so gut geklappt hat. Großes Kompliment an die Truppe, denn das war kein einfaches Spiel, aber es hat sich wieder jeder reingehängt – das ist einfach gut.“ Den Sonntag konnte seine Mannschaft daher in vollen Zügen genießen, an Allerheiligen steht nur Regeneration an, ehe es am Dienstag wieder ins intensive Training geht, denn bereits am Freitag steigt das Heimspiel gegen den SC West.

Der VfB 03 erwischte in Nettetal einen Start nach Maß. Maximilian Wagener flankte einen Freistoß schnell auf Robin Müller, der per Kopfball Pascal Weber in Szene setzte – und der Stürmer erzielte problemlos die Führung (3.). Die Platzherren wirkten überrascht, hielten aber in der Folge dagegen. „Die haben uns beschäftigt, waren in der Spitze quirlig und haben es immer wieder geschafft, hinter unsere Kette zu kommen“, analysierte Schneider. Eine Ecke klärten die Hildener in höchster Not (10.), dann konterte Leon Falter nach einem zu kurzen Klärungsversuch von Yannic Lenze, dribbelte am Hildener Keeper vorbei, brachte den Ball aber dann nicht im Netz unter (17.). In dieser Drangphase der Union leitete Stefan Schaumburg einen Konter ein. Über Talha Demir kam der Ball zu Isaak Kang, der mit einem Heber über den Nettetaler Schlussmann auf 2:0 (25.) erhöhte.

Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff schloss Fabian zur Linden einen schnellen Vorstoß über Wagener und Weber zum 3:0 ab. Dann wartete Wagener nach einem elfmeterreifen Foul an ihm vergeblich auf den Schiedsrichterpfiff (56.). Nach einem Freistoß von Schaumburg köpfte Len Heinson den Ball an den rechten Innenfpfosten, den Abpraller drückte Robin Müller zum 4:0 (67.) über die Linie. In der Schlussphase verhinderte Yannic Lenze nach einer Ecke mit einem Reflex den Nettetaler Ehrentreffer. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Tore wunderbar herausgespielt. Die Mannschaft war immer bereit, auch die defensiven Wege zu gehen – das macht das Team aus“, lobte Schneider.