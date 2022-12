Fußball-Oberliga VfB 03 fegt 1. FC Kleve vom Naturrasen

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 0:7 (0:4). Der Wunsch von Tim Schneider ging in Erfüllung: Nach dem überraschenden Kantersieg in Kleve freute sich der Chefcoach des VfB 03 auf die Heimfahrt – trotz der mehr als 100 Kilometer langen Strecke, die vor ihm und seinem Co-Trainer Henry Schmidt lag. „Heute haben die Jungs das umgesetzt, was wir unter der Woche besprochen und einstudiert haben“, lobte Schneider den disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft – und das ungeachtet der widrigen Umstände. „Der Rasenplatz war wie erwartet tief und seifig, aber wir haben unsere Chancen genutzt, weil wir bissiger waren und den Sieg mehr als Kleve wollten.“