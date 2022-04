Fußball : VfB 03 Hilden erwartet in Ratingen ein spannendes Derby

Hildens Abwehrchef Peter Schmetz ist gesperrt und kann in Ratingen nur zuschauen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In der Oberliga-Hinrunde behielten die Hildener Fußballer in einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 die Oberhand. Im Ratinger Stadion sind die Karten auf Naturrasen neu gemischt – und beide Mannschaften wollen immer gewinnen.

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden. Für die Fußballer des VfB 03 kommen in der Oberliga-Aufstiegsrunde die interessanten Gegner Schlag auf Schlag. Nach der spannenden Begegnung beim 1. FC Bocholt, als die Hildener in Unterzahl den Sieg erst in der Nachspielzeit aus der Hand gaben, folgt nun das Derby in Ratingen. Die Erinnerung an das erste Duell ist längst verblasst. Kein Wunder, trafen die Lokalrivalen doch bereits zum Meisterschaftsauftakt am 22. August aufeinander. Auch in dieser Partie fiel die Entscheidung spät, denn Talha Demir traf erst in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1. Peter Schmetz brachte die Hildener seinerzeit mit 1:0 (81.) in Führung, Takuma Misumi glich für 04/19 zum 1:1 (84.) aus.

Für die Hildener gab‘s eine Woche später einen Rückschlag mit der 1:2-Niederlage beim 1. FC Monheim, doch danach startete die Mannschaft von Tim Schneider eine beispiellose Erfolgsserie. Die Ratinger blieben zumindest in den nächsten fünf Oberliga-Begegnungen ungeschlagen, danach hielten sich gute und durchwachsene Spiele die Waage. Beiden Teams gemein ist: Sie schafften souverän den Sprung in die Aufstiegsrunde.

Nun also kommt es zum zweiten Vergleich, diesmal mit dem Heimvorteil für 04/19. Anpfiff ist um 15 Uhr im Stadion. Für die Mannschaft von Martin Hasenpflug ist es nach vielen Partien auf Kunstrasen das zweite Spiel in Folge auf Naturrasen, währen die Hildener jetzt schon das dritte Mal hintereinander auf dem tiefen Geläuf antreten. Bei der TuRU reichte es zum Sieg, in Bocholt zu einem respektablen Unentschieden. Was kommt nun? Am Siegeswillen seiner Truppe lässt Tim Schneider keinen Zweifel, fügt mit Blick auf den Gegner jedoch hinzu: „Die wollen auch jedes Spiel gewinnen.“

Beiden Trainern gemein ist, dass sie mit variabler Taktik zum Erfolg kommen wollen. Viel hängt aber auch vom Einsatzwillen ab. „Gerade gegen jemanden, der oben steht, ist die Motivation anderer Mannschaften noch einmal 20 bis 30 Prozent höher“, rechnet der VfB-Coach mit harter Gegenwehr, betont mit Blick auf die starke Leistung in Bocholt aber auch: „Man muss da schon stolz sein. Unsere Strategie hat in der ersten Halbzeit wunderbar funktioniert. Hätten wir das Spiel mit elf Mann zu Ende gebracht, hätte es Bocholt auch in der zweiten Halbzeit schwer gehabt.“

Anfang der Woche stand für die Hildener Fußballer erst einmal viel Regeneration auf dem Übungsplan. Am Donnerstag ging die Mannschaft dann im Training wieder in die Vollen, gestern abend rückte die taktische Feinabstimmung in den Fokus.