Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden erkämpft Sieg über ETB SW Essen

VfB 03 Hilden – ETB SW Essen 2:1 (0:1). Es war eine Oberliga-Begegnung, die von Kampf geprägt war. Auf dem Kunstrasen rangen beide Mannschaften um jeden Zentimeter Boden. Die Fußballer des VfB 03 wollten den Verfolger abhängen, die Essener unbedingt auf den zweiten Tabellenplatz klettern. Eine Begegnung mit hohem Brisanz-Faktor also, der sich auch in den Verbalattacken auf und abseits des Feldes widerspiegelte. Angesichts der Intensität hatte das Duell mehr als jene 200 Zuschauer verdient, die am Mittwochabend auf der Anlage an der Hoffeldstraße zugegen waren.