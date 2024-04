Fußball-Oberliga VfB 03 agiert jetzt als Zünglein an der Waage

ETB SW Essen – VfB 03 Hilden. In den letzten beiden Spielzeiten feierten die Fußballer des VfB 03 jeweils die Vizemeisterschaft in der Oberliga. Von einem Hattrick sind die Hildener aktuell jedoch acht Punkte entfernt. Und eine erfolgreiche Aufholjagd ist eher unwahrscheinlich. Da ist zum einen der dezimierte Kader, der aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle zurzeit lediglich 16 Akteure umfasst. Und auch der Traum vom Aufstieg endete vorzeitig, weil der Vorstand in diesem Jahr keinen Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz stellte – den Ausschlag gab die angespannte finanzielle Lage. Mit dem souveränen Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und der SpVg. Schonnebeck nahmen weitere ambitionierte Klubs aus unterschiedlichen Gründen ebenfalls davon Abstand. Dafür warf ETB Schwarz-Weiß Essen kurz vor dem finalen Termin seinen Hut in den Ring und investierte das notwendige Einstiegsgeld für ein mögliches Regionalliga-Abenteuer.