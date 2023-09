Die Handballer arbeiten am richtigen Kirmesgefühl Unitas Haan rauscht über TSV Kaldenkirchen hinweg

TSV Kaldenkirchen – DJK Unitas Haan 24:34 (9:23). An ihrem Siegeswillen ließen die Unitas-Handballer keinen Zweifel. Das lag schon allein an den unglücklichen Voraussetzungen ihrer Sicht: Ein Auswärtsspiel am Kirmessamstag ist für sie ein „No Go“. Fast 90 Kilometer Fahrt hin und dann auch noch einmal zurück sollten deshalb nicht vergeblich sein, denn erst mit einem Sieg lässt sich das viertägige Volksfest in der Gartenstadt wirklich genießen.