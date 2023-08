Der Oberliga-Vizemeister setzt sich die Regionalliga als Ziel Unitas Haan nimmt die Favoritenrolle in der Liga an

22 Siege, drei Niederlagen und ein Unenschieden – die Bilanz der Unitas-Handballer in der vergangenen Saison kann sich sehen lassen. Lange Zeit schnupperten die Haaner am Regionalliga-Aufstieg, hatten zur Winterpause noch alle Trümpfe in der Hand. Dann gab Chefcoach Ronny Lasch sein Amt aus beruflichen und familiären Gründen auf. Sein Nachfolger Markus Neußer übernahm die Rolle des Feuerwehrmannes bis zum Saisonende. Eine reizvolle, gleichwohl auch undankbare Aufgabe, denn auf der Zielgeraden ging dem Unitas-Team die Luft aus. Knackpunkt war die Niederlage beim Titelkonkurrenten Borussia Mönchengladbach, der sich danach keine Blöße mehr gab, während die Haaner nur eine Woche später auch beim HSV Überuhr Federn ließen und damit den Aufstiegstraum ad acta legten.