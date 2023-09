Die Haaner Fans hoffen auf einen Heimsieg Unitas erwartet Absteiger Neusser HV

DJK Unitas Haan – Neusser HV. Auf die Unitas-Handballer wartet in der letzten Partie vor der Herbstferienpause noch einmal ein echtes Schwergewicht, denn am Sonntag (11.15 Uhr) gibt Regionalliga-Absteiger Neusser HV seine Visitenkarte in der Halle an der Adlerstraße ab. Die Gäste kommen also aus jener Klasse, in der die Haaner in der nächsten Saison spielen möchten. Bis dahin fließt aber noch viel Schweiß, denn bereits an den ersten Spieltagen zeigte sich, dass die Oberliga mehr Überraschungen parat hält, als dem Top-Favoriten vielleicht lieb ist. Auch deshalb mag David Horscht gar nicht weit nach vorne schauen, vielmehr betont der Unitas-Trainer: „Wir müssen an diesem Sonntag erst einmal zwei Punkte holen.“ Das gilt übrigens auch für den Tabellenführer Mettmann-Sport, der bereits heute den Sechsten Handball Oppum empfängt und vor dem Spitzenduell in zwei Wochen gegen die Unitas seine gute Ausgangslage verteidigen will.