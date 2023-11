Der Oberliga-Aufsteiger kämpft sich nach oben TB Wülfrath kann den Hattrick perfekt machen

TB Wülfrath – DJK Adler Königshof. Die 20:31-Niederlage zum Saisonauftakt war für die TBW-Handballer ein gewaltiger Dämpfer. Seither arbeitet der Oberliga-Aufsteiger aber hart daran, sich in der neuen Umgebung zu akklimatisieren. Zuletzt überraschten die Wülfrather mit klaren Siegen über den TV Geistenbeck und die HSG Hiesfeld/Aldenrade. „Aller guten Dinge sind drei“, könnte am Samstag (18 Uhr, MTC-Arena) das Motto des Liga-Neulings lauten, doch davon will Leszek Hoft nichts wissen, getreu der Weisheit: Der kommende Gegner ist immer der schwerste.