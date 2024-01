Handball-Oberliga Aufsteiger TBW bekommt beim Dritten LTV eine Abfuhr

LTV Wuppertal – TB Wülfrath 35:23 (16:10). Die Niederlage beim Oberliga-Dritten kam für die TBW-Handballer nicht überraschend. „Es war uns natürlich klar, dass es sehr schwer wird, aber das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen“, erklärte Leszek Hoft. Der Wülfrather Trainer musste neben den Dauerverletzten auch noch ohne etablierte Kräfte wie Timo Schmitz und Connor Nitzschmann auskommen. Dafür rückte Dennis Höfer aus der zweiten Mannschaft in den Kader. Trotz der personellen Probleme war Hoft mit der Leistung des Aufsteigers nicht zufrieden. „Ich bin etwas sauer, weil wir nicht in der Lage waren, das Ergebnis in Grenzen zu halten“, sagte er.