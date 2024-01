Handball-Oberliga Spitzenreiter DJK Unitas Haan baut Vorsprung aus

TV Geistenbeck – DJK Unitas Haan 26:27 (17:13). Der Jahresauftakt in der Handball-Oberliga kam einem Erdbeben gleich, denn es war das Wochenende der Favoritenstürze. Während Tabellenführer Unitas mit viel Mühe eine Niederlage noch abwendete, erwischte es Verfolger Mettmann-Sport bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade und den Dritten LTV Wuppertal beim Vierten TuS Lintorf. Die Haaner führen die Liga nun mit drei Punkten Vorsprung an, doch der Start ins neue Jahr machte ihnen nachdrücklich klar, wie steinig der Weg in die Regionalliga ist. Bereits am nächsten Sonntag steht die Partie gegen Hiesfeld an – die HSG fügte der Unitas in der Hinrunde die bislang einzige Niederlage in dieser Saison bei.