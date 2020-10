Handball : Oberliga: Mettmann-Sport setzt ein Ausrufezeichen

Nach dem Abschied von Jürgen Tiedermann gelingt Andre Loschinski die Premiere als Cheftrainer der Mettmanner Oberliga-Handballer. Mit dem Sieg über Geistenbeck nimmt der Druck auf die Mannschaft erst einmal ab.

Mettmann-Sport – TV Geistenbeck 32:25 (15:12). Einen perfekten Einstand als Cheftrainer feiert Andre Loschinski bei seinem Heimdebüt im Herrenhaus. Die Handballer von ME-Sport bedsiegten den Oberliga-Aufsteiger TV Geistenbeck deutlich. Das Mettmanner Urgestein wurde vom Co- zum Cheftrainer befördert, nachdem der langjährige Coach Jürgen Tiedermann vergangene Woche überraschend kurzfristig zurücktrat. Mit Loschinski sollen Erfolg und Spaß zurückkommen.

„Wir sind mit einer sehr positiven Stimmung in die Partie gegangen. Trotz der Pleiten zum Auftakt wussten wir, dass wir gute Spiele gemacht haben und wir dies nun auch in Punkte verwandeln müssen“, erklärt Loschinski das selbstbewusste Auftreten seiner Mannschaft. Nach einer Phase des Abtastens (5:5, 12. Spielminute) erkannten die Mettmanner schnell die Schwächen des Gegners. Die mit einer kompakten 6:0-Abwehr agierenden Mönchengladbacher schafften es nur selten, konsequent zu verschieben und die Räume eng zu halten.

So spielten sie

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste deutlich offensiver. Aber auch gegen die 4:2-Formation des TVG fanden die ME-Sport-Handballer gute Mittel. Immer wieder setzte Jan Schirweit am Kreis gute Sperren, so dass gerade die agilen Akteure wie Paul d’Avoine und Moritz Horn die sich bietenden Lücken nutzten.

Im gebundenen Angriffsspiel haben die Mettmanner weiterhin Probleme, gute Wurfchancen herauszuarbeiten. „Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir treffen da noch zu häufig die falschen Entscheidungen und lassen den Ball nicht lange genug druckvoll durch die eigenen Reihen laufen“, nennt Loschinski einen Hebel, an dem er in den nächsten Übungseinheiten ansetzen will.