Start der Handball-Oberliga : Mettmann-Sport hat gleich zwei dicke Brocken vor der Brust

Nach der verkorksten Generalprobe gegen den Nordrheinligisten TV Aldekerk wollen die Mettmanner in Mönchengladbach ein anderes Gesicht zeigen.

Borussia Mönchengladbach – Mettmann-Sport. Wie viele andere Handballer in der Region freut sich auch die Mannschaft von ME-Sport auf den Saisonstart. Zum Auftakt muss der Oberligist am Samstag (19.30 Uhr, Jahnhalle) bei Borussia Mönchengladbach antreten.

Fast ein Jahr ist es her, dass die Mettmanner ihr letztes Pflichtspiel bestritten. Doch die Freude wird getrübt: Die deutliche Niederlage im letzten Test gegen den Nordrheinligisten TV Aldekerk eine Woche vor dem Ligastart hat den Mettmannern stark zugesetzt und die vorhandenen Schwächen aufgezeigt. Gerade das Angriffsspiel stockt. „Wir haben keine optimale Saisonvorbereitung“, sagte ME‑Sport-Trainer Andre Loschinski bereits vor Wochen und beschrieb dabei die mangelnde Trainingsbeteiligung und immer wieder personell unterschiedliche Übungsgruppen. „In Kleingruppen sowie im konditionellen Bereich konnten wir so viel machen. Aber gerade das taktische Spiel im Angriff blieb aus genannten Gründen bisher auf der Strecke“, erklärte er.

Das wurde besonders in der Partie gegen den TVA sichtbar. Es war aber auch zu beobachten, dass die Defensive der Mettmanner für den favorisierten Nordrheinligisten nur schwer zu überwinden war. „In der letzten Trainingswoche lag der Fokus voll und ganz auf unserem Angriffsspiel. Es wird zwar noch ein paar Wochen dauern, bis die Automatismen alle greifen, dennoch sehe ich uns gut auf den Ligastart vorbereitet“, blickt Loschinski nun optimistisch nach vorne. Grund zur Freude gibt auch die entspannte Personalsituation. Zum ersten Mal seit dem Vorbereitungsstart können die Mettmanner personell aus dem Vollen schöpfen – alle Spieler sind an Bord.

Die Gastgeber am ersten Spieltag sieht Loschinski neben dem BHC Solingen als absolute Aufstiegsfavoriten und räumt seiner Mannschaft maximal Außenseiterchancen ein. „Mönchengladbach hat eine überragende Mannschaft und geht sehr ambitioniert in die Saison. Wir haben zum Auftakt nichts zu verlieren und können nur gewinnen“, nimmt der Coach den Druck von seiner Truppe. Neben Heider Thomas stehen weitere hochkarätige Spieler im Kader der Borussen. Besonders vor Jonas Vonnahme, der zuletzt noch das Trikot der HSG Krefeld in der Zweiten Bundesliga trug, warnt Loschinski sein Team. „Während wir gegen Aldekerk chancenlos waren, hat Mönchengladbach wenige Tage zuvor die Partie lange offenhalten können“, hat sich der Trainer im Vorfeld intensiv auf den kommenden Gegner vorbereitet.