Handball-Oberliga Mettmann-Sport hält der Borussia nicht stand

Borussia Mönchengladbach – Mettmann-Sport 37:25 (17:16). Anders als in der letzten Saison lässt sich die Borussia nicht auf ihrem Weg zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Nordrheinliga beirren. Das bekamen auch die Handballer von ME-Sport zu spüren. Trotz eines starken ersten Durchgangs kassierten sie nach 60 Minuten eine deutliche Niederlage beim Spitzenreiter. Ungeachtet der Pleite zog ME-Sport-Trainer Andre Loschinski ein insgesamt positives Fazit: „Die Jungs haben toll gekämpft. Uns wurde aber auch ganz klar gezeigt, was uns fehlt und woran wir arbeiten müssen, um selbst eine Spitzenmannschaft in den nächsten Jahren zu werden.“