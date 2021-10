Handball : Mettmann-Sport bejubelt Kantersieg beim VfB Homberg

Mit dem überzeugenden Erfolg stimmen sich die Mettmanner Oberliga-Handballer auf das erste Heimspiel am Samstag im Herrenhaus ein.

VfB Homberg – Mettmann-Sport 19:34 (5:18). Das war ein deutliches Zeichen. Mit den Handballern von ME-Sport ist in der Oberliga trotz des schwachen Saisonstarts weiter zu rechnen. Das Team von Andre Loschinski feierte mit dem Kantersieg beim VfB Homberg den zweiten doppelten Punktgewinn in Folge und hat mit Duisburg offenbar ein angenehmes Reiseziel gefunden. Dabei knüpften die Mettmanner an die starke Leistung bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade vor der kurzen Herbstpause an und spielten eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit.

Nach einem kurzen Abtasten in den ersten Minuten fanden die Gäste stark in die Partie und zogen nach Nic Kirschbaums zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 schnell über 5:1 (7.) auf 8:2 (15.) davon. Besonders die Defensive stand bei Mettmann-Sport und ließ den Hausherren kaum Möglichkeiten, zum Torerfolg zu kommen. Lediglich fünf Mal musste der starke Gäste-Torwart Alexander Riebau im ersten Durchgang hinter sich greifen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Mettmanner zwar nicht mehr an die Galavorstellung der ersten 30 Minuten anknüpfen, verwalteten die Führung aber geschickt und fuhren einen niemals gefährdeten Sieg ein. „Es war klar, dass wir dieses Niveau nicht halten können. Die erste Halbzeit hat viel Kraft gekostet“, erklärte Loschinski den leichten Leistungseinbruch nach dem Wiederanpfiff und sprach Sören Falkenberg für die Vorstellung über die gesamte Spielzeit ein Sonderlob aus: „Er macht am Kreis eine großartige Partie. Sören stellt super Sperren und verwertet die Anspiele sehr souverän.“

Mit dem zweiten Sieg in Folge gegen eine Mannschaft aus dem Ruhrgebiet beendete das Loschinski-Team die Serie der Auswärtsspiele zum Saisonstart. Da die Halle Herrenhaus wegen Bauarbeiten nicht für Zuschauer zugelassen war, baten die Verantwortlichen von ME-Sport um Verlegung des Heimrechts. In der kommenden Woche kehren sie in das „eigene Wohnzimmer“ zurück. „Wir freuen uns riesig, uns endlich unserem eigenen Publikum in eigener Halle präsentieren zu können“, blickt Loschinski bereits auf das nächste Wochenende, wenn der TV Oppum seine Visitenkarte in der Kreisstadt abgibt. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto sind die Mettmanner jetzt in der aktuellen Oberligasaison angekommen.