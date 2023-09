In der Handball-Oberliga ist die Luft für das Hoft-Team dünner Aufsteiger TB Wülfrath greift im Heimspiel wieder neu an

TB Wülfrath – HSV Überruhr. Nach vier Begegnungen und nur einem Sieg spürten die TBW-Handballer, dass die Luft wesentlich dünner ist als noch eine Klasse tiefer in der Verbandsliga, die sie souverän als Meister abschlossen. Dabei lässt Leszek Hoft keinen Zweifel daran, dass sein Team den Verbleib in der Liga schaffen kann. „Ich bin noch nie abgestiegen“, verrät er schmunzelnd. Gleichwohl weiß der erfahrene Trainer, dass noch viel Arbeit vor dem Aufsteiger liegt. „In der Oberliga sind die Voraussetzungen ganz anders. Schnell spielen können hier auch die anderen Mannschaften. Viele Teams haben erfahrene Spieler in ihren Reihen, die in dieser Liga ihre Karriere ausklingen lassen wollen – in der Verbandsliga ist das eher selten.“ Für die TBW-Handballer bedeutet das, im Lernprozess möglichst einen Quantensprung zu realisieren, damit es mit dem Klassenerhalt am Ende auch klappt.