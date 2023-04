Handball-Oberliga Angschlagene Unitas Haan verliert in Überruhr

HSV Überruhr – DJK Unitas Haan 32:24 (15:14). Noch drei Begegnungen sind für die Unitas-Handballer in der Oberliga zu absolvieren, doch der Zug Richtung Regionalliga scheint für die Haaner nach diesem Wochenende endgültig abgefahren. Mit der Niederlage in Überruhr wuchs der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach auf drei Punkte an, dabei hat der Kontrahent eine Partie weniger bestritten. Am Donnerstag tritt die Mannschaft von Ronny Rogawska in eigener Halle zum Nachholspiel gegen den TSV Aufderhöhe an. Alles andere als ein Sieg über die abgstiegsgefährdeten Gäste wäre eine handfeste Überraschung – und würde Verfolger Unitas die Tür zum Aufstieg wieder etwas öffnen. Doch daran zu glauben, fällt schwer. Zum einen feierten die Borussen am Samstag einen überzeugenden Sieg über Mettmann-Sport, und zum anderen kann das dezimierte Haaner Team aktuell nicht die Leistung abrufen, mit der sie über viele Wochen die Liga dominierte.