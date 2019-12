Vereine : Nikolaus sieht mehr als nur Turnen

Haan Traditionell lädt der Haaner TB in der Vorweihnachtszeit zu einer breit gefächerten Sportschau ein.

„Sport – frei“ ließ Michael Patzschke, erster Vorsitzender des Haaner Turnerbundes, zum Start des Nikolausturnens in der Sporthalle Adlerstraße skandieren. Zahlreiche Vereinsmitglieder, junge Sportlerinnen und Sportler, deren stolze Eltern und gespannte Gäste wollten sich die Leistungsschau der Abteilungen Kampfsport, Turnen und Trampolin nicht entgehen lassen. Für die Jüngsten steht neben dem Spaß am Sport maßgeblich die Spannung auf die Bescherung durch den Nikolaus im Vordergrund.

Doch zunächst haben zwei HTB-Judoka durch ihre sportlichen Leistungen bei den Solinger Stadtmeisterschaften sich und ihren Verein beschenkt. Sara Selber errang in ihrer Leistungsgruppe eine Bronzemedaille und Jonas Kassner wurde sogar Solinger Stadtmeister. „Leider können wir heute hier nur mit einem Bruchteil unserer Abteilung antreten, da ein Teil bei den Solinger Stadtmeisterschaften im Einsatz war“, erklärt Judo-Trainerin Trixi Sturm. Ihre neun Schützlinge präsentieren derweil eindrucksvoll, wie beim Fallen geschmeidig abgerollt wird, denn alles soll ohne Verletzungen abgehen. Und wie der Gegner zu Fall gebracht werden kann, zeigt Timmy als Kleinster genauso effektvoll wie sein doppelt so langer Gegner mit blauem Gürtel. „Selbstverteidigung steht beim Judo nicht im Vordergrund, man lernt eher Selbstbewusstsein, um schwierige Konfliktsituationen zu beherrschen“, sagt Sturm.

Wie mit Kampftechniken Kleinholz produziert werden kann, demonstriert eindrucksvoll die Taekwondo-Gruppe, bei der auch junge Mädchen Konzentration in Energie umsetzen. Nach japanischen Anweisungen agieren die Sportler, die mit Hilfe von Fuß, Ellenbogen oder Faust Holzbretter in zwei Teile zerlegen. Kampfsport gegen einen Gegner kennzeichnet hingegen Kung Fu, das auch Elemente aus Judo und Boxen enthält. Wer die bewusst verlangsamten Bewegungsabläufe, die schließlich in Schlag- oder Tritt-Kombinationen enden, genau beobachtet, mag auch Elemente des Tanzes erkennen. „Ich hatte bereits in der Grundschulzeit mit dem Judo angefangen, doch reizte mich dann eher ein richtiger Kampfsport“, sagt Lukas Schroem. Kung Fu ist für den 19-Jährigen ein Sport, den er auf jeden Fall noch lange ausüben will.