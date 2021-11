Fußball-Niederrheinpokal : VfB 03 Hilden verliert beim Favoritenschreck

In der dritten Runde des Niederrheinpokals kommt für die Hildener Oberliga-Fußballer beim eine Klasse tiefer spielenden VfR Krefeld-Fischeln das Aus. Mit der 0:1-Niederlage endet für das Schneider-Team eine lange Erfolgsserie.

VfR Krefeld-Fischeln – VfB 03 Hilden 1:0 (0:0). Die Vorfreude auf das Duell in der dritten Runde des Nieder­rheinpokals war groß, letztlich aber traten die Fußballer des VfB 03 tief enttäuscht die Heimfahrt an. Dem goldenen Tor des Landesligisten in der 67. Minute der Partie hatte der Oberligist, der mit gleich vier Spielerwechseln zur Schlussoffensive blies, am Ende nichts mehr entgegenzusetzen. „Wir hatten heute nicht das Spielglück und konnten auf dem kleinen Platz nicht so viel taktische Qualität an den Tag legen“, sagte Tim Schneider. Der VfB-Trainer stellte fest: „Die Krefelder haben sich das hart erarbeitet, das Pendel hat diesmal nicht für uns ausgeschlagen.“