Die Hildener Oberliga-Fußballer wollen in die nächste Runde Niederrheinpokal: VfB 03 tritt heute bei Hamborn 07 an

Sportfreunde Hamborn 07 – VfB 03 Hilden. Der Niederrheinpokal beschert den Fußballern des VfB 03 eine englische Woche. Die Hildener treten am heutigen Mittwoch in der zweiten Runde beim Liga-Rivalen Hamborn 07 an. Anpfiff der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage im Holtkamp ist um 19.30 Uhr.