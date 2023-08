Der Oberligist will diesmal mehrere Runden überstehen VfB 03 Hilden nimmt Pokalgegner SF Lowick ernst

Sportfreunde Lowick – VfB 03 Hilden. In der Meisterschaft sind die Oberliga-Fußballer des VfB 03 noch nicht richtig in Schwung gekommen. Nach dem Unentschieden beim Aufsteiger Mülheimer FC und vor dem Derby am Freitag (19.30 Uhr, Hoffeldstraße) gegen Ratingen 04/19 käme den Hildenern daher ein Erfolgserlebnis im Pokal gerade recht. Zumal sie in der ersten Runde auf Niederrheinebene vor einer lösbaren Aufgabe stehen. Heute Abend (Anpfiff 20 Uhr) tritt das Team von Tim Schneider beim Landesligisten Sportfreunde Lowick an. Eine Aufgabe, die der Chefcoach des VfB 03 keineswegs auf die leichte Schulter nimmt. „Lowick ist in der Landesliga-Gruppe 2 ganz gut gestartet. Eine erfahrene Truppe, die Fußball spielt und gefährlich ist“, brachte Schneider beim kurzem Videostudium in Erfahrung. Der B-Lizenz-Inhaber betont: „Wir müssen auf alles gefasst sein. Entweder spielen sie mutig nach vorne oder stellen sich hinten rein. Auf jeden Fall wird das ein abgezockteres Spiel als das, was wir in Mülheim hatten.“