Fußball : Niederlage des ASV überrascht

Die frühe 1:0-Führung reicht den Mettmannern nicht für eine solide Vorstellung.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Mettmanner den besseren Start. Christian Schuh setzte sich gut durch, passte in die Mitte des Strafraumes und Ali Assakour hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz im Kasten der Gastgeber unterzubringen (51.). Die Freude über die erneute Führung währte beim ASV nicht lange, denn Byfang kam drei Minuten später zum 2:2. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei Byfang in der Spielanlage reifer wirkte. Die Mettmanner machten es den Gastgebern leicht, an den Ball zu kommen, da sie erneut viele Fehlpasse spielten. Einen dieser Ballverluste nutzte die Spielgemeinschaft, um mit 3:2 in Front zu gehen. Der ASV war in der Folge um den Ausgleicht bemüht, agierte aber zuweilen überhastet und ohne die notwendige Übersicht für einen gut durchkombinierten Angriff. Das machten die Essener Fußballer deutlich besser und ernteten in der 86. Minute den Lohn mit dem Treffer zum 4:2-Endstand. „Wir sind mit einigen Ansprüchen in die Spielzeit gegangen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Anschluss zu den führenden Mannschaften nicht verpassen“, betonte Maik Franke.