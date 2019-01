Fußball: Hallenturnier: Faustschlag führt zu Nasenbeinbruch

WÜLFRATH/METTMANN Nicht nur verbal, sondern auch handfest teilen einige Fußballer bei der Niederbergischen Hallenmeisterschaft aus.

Nicht so harmlos, wie es Michael Massenberg ursprünglich darstellte, verliefen die Tumulte bei der ersten Halbfinalbegegnung zwischen Rot-Weiß Wülfrath und der Zweitvertretung des ASV Mettmann bei der Niederbergischen Hallenmeisterschaft in der Fliethe-Halle in Wülfrath. Es blieb nicht bei reinen Wortgefechten, sondern es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen der zum Kader gehörige ASV-Torwart Markus Rössing, der eine Auseinandersetzung schlichten wollte, von einem Rot-Weiß Spieler mit einem heftigen Faustschlag mehrfach die Nase gebrochen wurde. „Ich habe umgehend die Polizei anfordern lassen, die dann auch sehr schnell in der Halle war“, sagte Rössing, der kurz darauf ins Krankenhaus eingeliefert und dort operiert wurde. Ebenfalls eine Nasenverletzung erlitt ASV-Fußballer Ali Assakour, der von einem Wülfrather Gegenspieler eine böse Kopfnuss erhielt.