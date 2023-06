Fußball - Neuwahlen nach Rücktritt SSVg Haan erlebt erneut unruhige Zeiten

Die Saison ist für die meisten Mannschaften der SSVg Haan bereits beendet, doch der Verein kommt in diesen Tagen nicht wirklich zur Ruhe. Auslöser ist zum einen der Abstieg der ersten Herrenmannschaft aus der Fußball-Kreisliga A und der damit verbundene Rücktritt des Vorsitzenden Sükrü Kafa. Den Ausschlag gab für ihn wohl auch eine Strafe des Fußballkreises Solingen, da die SSVg nach dem Wechsel einer kompletten Mannschaft aus Wuppertal-Sonnborn in der Winterpause nach Haan in der Rückrunde Neuzugänge einsetzte, die noch keine Spielberechtigung hatten. „Jeder hat die Schuld auf den anderen geschoben“, seufzte Kafa. Sieben Punkte Abzug erschwerten den Kampf um den Klassenerhalt zusätzlich. Dazu soll der Verband eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verhängt haben. Der Vorsitzende der SSVg zog die Konsequenzen. „Leider muss ich die Verantwortung für den Verein übernehmen und trete daher sofort zurück, denn so etwas toleriere ich nicht“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.