Haan : Neuling HSG Adler Haan hält die Regionalliga

Haan Nach den vielen Erfolgen in den vergangenen Jahren bekommt die Mannschaft von André Wernicke jetzt ihre Grenzen aufgezeigt. Als Vorletzter schafft die HSG den Klassenerhalt – weil es in der Corona-Krise keine Absteiger gibt.

Der Erfolgsweg der HSG Adler Haan begann in der Bezirksliga und führte mit vier Aufstiegen in Folge über Landes-, Verbands- und Oberliga bis in die Regionalliga Nordrhein. Hier hingen die Trauben für die Mannschaft von André Wernicke allerdings sehr hoch – und der Kampf um den Klassenerhalt nahm auf der Zielgeraden der Saison überaus spannende Züge an. Denn sechs Spieltage vor dem regulären Ende der Meisterschaft befand sich der Liga-Neuling auf einem Abstiegsplatz. Auch, weil in einigen Begegnungen den Haaher Handballerinnen die Nerven einen Streich spielten. Dadurch schafften sie es das ein oder andere Mal nicht, an den starken Auftritt in der ersten Halbzeit anzuknüpfen und die Punkte einzufahren. So standen Mitte März lediglich drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Dann kam es durch die Corona-Pandemie zur Zwangspause. Zum 20. April erklärte der Handballverband schließlich die Saison in allen Spielklassen für beendet – und entschied, dass es in dieser Meisterschaftsrunde keine Absteiger gibt.