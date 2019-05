Leichtathletik : Über 1800 Läufer starten beim 14. Bachlauf

Teamarbeit: Die Gruppe der Feuerwehr Mettmann, die das 150-jährige Jubiläum feiert, war bei den Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufen dabei. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Ausrichter ME-Sport freut sich über einen neuen Teilnehmerrekord. Die meisten Läufer motiviert statt Bestzeiten die gesellig-sportliche Aktivität mit Freunden und Familie durch die schöne Landschaft des Neandertals.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Heitere Stimmung wie bei einem großen Familienfest herrschte rund um den Sportplatz an der Hasselbeckstraße: Kleine Kinder liefen in ihrem farbigen Sportdress freudig umher, während Mama und Papa Schwierigkeiten hatten, hinterher zu kommen. Die wenigen 100 Meter hatten die jungen Teilnehmer offenkundig nicht aus der Puste gebracht. Mit der gewonnenen Medaille um den Hals strotzten sie nur so vor Energie. Die Bambini-Läufe der Kindergärten waren soeben mit über 500 lauffreudigen Kindern beendet worden. Nun gingen die rund 360 Grundschüler, getrennt nach Altersklassen und Geschlecht, an den Start.

Auf dem Kunstrasenplatz tummelten sich unzählige Menschen, viele Schaulustige, aber auch reichlich viele Sportler: Die einen stellten sich bereit, um die Teilnehmer des nächsten Laufs anzufeuern, die anderen nutzten die Zeit vor ihrem Start, um sich aufzuwärmen. Die letzten Sekunden wurden herunter gezählt, ein Startschuss erklang und hunderte Menschen stimmten in einen wilden Wust aus Motivationsrufen ein. „Eine großartige Stimmung“, lobte Sandra Pietschmann, Geschäftsführerin von Mettmann-Sport, dem Ausrichter des Bachlaufs. „Dafür, dass so viele Menschen hier auf der Anlage unterwegs sind, ist es überhaupt nicht hektisch, eher geschäftig. Einfach schön“, stellte sie fest. Über den neuen Teilnehmer-Rekord freute sich Pietschmann natürlich ebenfalls. „Der Bachlauf hat sich mittlerweile gut rumgesprochen und viele Läufer nutzen die durchaus anspruchsvolle Strecke zur Vorbereitung“, sagte sie. Das Besondere aber bleibe die familiäre Atmosphäre und die Partys am Streckenrand. „In Obschwarzbach, etwa der Hälfte der Zehn-Kilometer-Strecke, sind ganz viele Bürger vor Ort und haben für die Läufer eine Verpflegungsstation und sogar einen Torbogen aus Strohmännern gebaut“, erzählte Pietschmann.

Info Auch viele Schüler sind mit Eifer dabei Die Katholische Grundschule brachte mit 131 Schülern die meisten Teilnehmer mit und gewann den diesjährigen Schulpreis. Bei den Hauptläufen meldeten sich 16 Teams an. Das Berufskolleg Neandertal stellte mit 27 Läufern die meisten Teilnehmer. Gesamtsieger auf der Fünf-Kilometer-Strecke wurde Marco Rubert (Feuerwehr Mettmann), als schnellster auf den zehn Kilometern krönte sich Moritz Marquard.

Besonders im Hauptfeld des Zehn- Kilometer-Laufs mussten aufgrund der Vielzahl der Läufer (fast 400), Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, bemerkte die Geschäftsführerin: „Wir haben zum ersten Mal Zeitzonen eingerichtet, ganz vorne für die schnellen Läufer, weiter hinten für die etwas gemächlicheren.“ Die Hoffnung, dass sich die Läufer fair und realistisch in die jeweilige Zeitzone einsortierten, ging am Ende in Erfüllung: Das Peloton zog nach dem Startschuss gleichmäßigen Schrittes vor, diejenigen, die an der Spitze gestartet waren, blieben über weite Teile auch vorne dabei.

Doch obwohl unter den fast 400 Teilnehmern des Hauptlaufs über zehn Kilometer in diesem Jahr auch einige sportliche Hochkaräter unterwegs waren, wie etwa Jan Fitschen, 10.000-Meter-Europameister von 2006, ging es den meisten Teilnehmern kaum um einen Podiumsplatz oder um eine neue Bestzeit. Die Feuerwehr Mettmann etwa nimmt schon seit vielen Jahren am Bachlauf teil. „Uns geht es in erster Linie um den Spaß. Als Team zusammen anzutreten, motiviert zu dem noch mehr“, äußerte Feuerwehrleiter Marco Zerweiss. In diesem Jahr hatte es die Einheit aus hauptamtlichen und freiwilligen Rettungskräften sogar geschafft, das Team anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr zu vergrößern. „Wir hatten überlegt, in diesem Jahr gemeinsam 150 Kilometer zu schaffen“, erzählte Zerweiss. Laut Auflistung sei ihnen das sogar gelungen: Insgesamt 19 Kameraden, Männer und Frauen, traten an, um die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecke zu bezwingen. Über 155 Kilometer hat das Team am Ende zurückgelegt.