Der Startschuss für die Traditionsveranstaltung fällt am 22. September 34. Neandertallauf bietet einige Neuerungen

Noch neun Wochen haben Sportler Zeit, sich auf den Neandertallauf vorzubereiten. Das gilt auch für das Organisationsteam der ausrichtenden Vereine TSV Hochdahl, TuS Erkrath und Lauftreff Alt-Erkrath. Stephan Klein vom TSV, der organisatorisch die Fäden für die 34. Auflage der Traditionsveranstaltung in der Hand hält, sagt entspannt: „Es läuft.“ Nach der Corona-Pandemie erfolgte 2022 der Neustart mit zwei wesentlichen Veränderungen. Da ist zum einen die Verschiebung vom gewohnten Termin März hin zur Durchführung im Spätsommer. In diesem Jahr steigt der Lauf am Sonntag, 22. September. Dabei befindet sich der Start- und Zielbereich zum dritten Mal in Folge an der Bessemer Straße.