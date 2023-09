Der 33. Neandertallauf steigt am 24. September Der Meldeschluss für die beliebte Laufveranstaltung naht

Wer in diesem Jahr beim Neandertallauf starten will, muss sich sputen. Denn die Online-Anmeldefrist für die 33. Auflage endet am Sonntag, 17. September. Nachtschwärmer können sich noch bis 6 Uhr frühmorgens am Montag, 18. September einschreiben. Nach der Corona-Zwangspause hat sich das Verhalten der Läufer offenbar wieder normalisiert. „Die Anmeldungen kommen sehr spät“, hat Stephan Klein inzwischen erkannt. Der Chef-Organisator hofft, dass sich noch viele Spätentschlossene für den anspruchsvollen Lauf am Sonntag, 24. September durchs Neandertal entscheiden. Der beginnt mit dem Bambini-Lauf um 10 Uhr – Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz gibt den Startschuss.