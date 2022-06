Hochdahl : Neandertallauf feiert sein Comeback

Zünftig ging es in 2014 auf die Strecke. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Hochdahl Nach zweijähriger Corona-Zwangspause steigt die 32. Auflage des Hochdahler Traditionslaufs am 25. September und damit erstmals im Spätsommer.

Der Neandertallauf plant seine Rückkehr: Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie soll die 32. Auflage der beliebten Laufveranstaltung der Vereine TSV Hochdahl., TuS Erkrath und Lauftreff Alt-Erkrath am 25. September 2022 über die Bühne gehen. Traditionell steigt der Neandertallauf im März, doch da machte in den letzten beiden Jahren Corona mit hohen Inzidenzzahlen zu Beginn des Jahres einen dicken Strich durch die Rechnung. Deshalb verschob das Organisationsteam den Termin in den September.