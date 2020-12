Baseball : Neandertaler Baseball Club will die Jubiläumsfeier in 2021 nachholen

Daniel Faßbender bleibt Trainer der Herrenmannschaft. Foto: Michael Granitza

Erkrath In ihrem Jahresrückblick ziehen die Baseballer des TSV Hochdahl eine durchwachsene Bilanz. Grund ist die Corona-Krise, die viele Planungen über den Haufen warf.

Von Birgit Sicker

Die Corona-Pandemie machte in 2020 auch dem Neandertaler Baseball Club einen dicken Strich durch die Recnung – ausgerechnet im Jubiäumsjahr. Denn die Abteilung des TSV Hochdahl wollte in diesem Jahr mit Freunden und Gönnern auf dem Sportplatz am Kemperdick ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

Die Saison war bereits durchgeplant, die Mannschaft des NBC sehr gut vorbereitet. Doch von einem Tag auf den anderen kam es zum Lockdown, der von Mitte März bis Mai dauerte und alle Planungen über den Haufen warf. Als Folge sagten Sportverbände sagten ihren Spielbetrieb komplett ab oder verschoben den Start auf unbestimmte Zeit.

Als im August Spiele wieder erlaubt waren, hatten die Neandertaler sich schon entschieden, diese Saison nicht an der Meisterschaftsrunde teilzunehmen. Die Baseballer sahen die Auswirkungen der Corona-Pandemie als zu großes Risiko für Sportler, Fans und die Konkurrenten an. So beließen es die Hochdahler bei zwei Freundschaftspielen gegen die Bochumer Barflies. Das Hinspiel stieg auf der Anlage am Kempderdick, zum Rückspiel ging es nach Bochum. Die Ergebnisse waren zweitrangig, wichtig für die Neandertaler war nur: Sie konnten wieder ihrem geliebten Sport nachgehen.